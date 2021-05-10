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Nusret Gökçe annesini paylaştı! 'Takım elbise emanet'

10.05.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan şef Nusret Gökçe, Anneler Günü'na atlamadı. Nusret'in yaptığı paylaşım olay oldu.

Nusret Gökçe annesini paylaştı! 'Takım elbise emanet'

Dünyaca ünlü iş insanı Nusret Gökçe, 34 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe son olarak annesi Fatma Gökçe'yi paylaştı.

6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe eski günleri unutmadı. Nusret paylaşımında eski halini de paylaşarak "Canım anam analar günün kutlu olsun. Dipnot: (Foto 20 yıl önceden, yer kardeşimin düğünü, takım elbise emanet" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Takipçileri Nusret'e "Helal olsun" yorumlarında bulundu.


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