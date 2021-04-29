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Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki yeni restoranını paylaştı!

29.04.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki yeni restoranının açılışından önce son kontrolleri yaptı.

Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki yeni restoranını paylaştı!

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, ABD'nin Beverly Hills şehrinde açacağı yeni restoranını Instagram'dan tanıttı.

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Nusr-Et Beverly Hills adlı restoran, Perşembe akşamı açılıyor.

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ABD'de ilk restoranını Miami'de açan Nusret Gökçe, daha sonra New York ve Boston'da, en son da Dallas'ta restoran sahibi oldu.

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Nusret'in Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Yunanistan ve Birleşik Arap Emirliklerin'de de restoranları bulunuyor.

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Beverly Hills’te açacağı restoranla birlikte toplam 16 restoranın sahibi olacak.

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Nusret Gökçe
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