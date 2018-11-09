MAGAZİN

Nusret Gökçe'den, 'kadına şiddete hayır' videosu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, paylaştığı video ile kendi tarzıyla kadına şiddete tepki gösterdi.

Nusret Gökçe'den, 'kadına şiddete hayır' videosu

Kendine özgü hareketiyle milyonlarca kişi tarafından takip edilen sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla kadına şiddete tepki gösterdi.

'AHMET KURAL'A İYİ GÖNDERME OLMUŞ'

Instagram hesabından bir video paylaşan Nusret Gökçe, paylaşıma "Kadına şiddete hayır!" notunu ekledi. Nusret Gökçe'nin videosu kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

"AHMET KURAL'A İYİ GÖNDERME OLMUŞ"

Nusret Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Nusret Gökçe adamsın, seviyoruz seni" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ahmet Kural'a iyi gönderme olmuş. Tebrik ederim." yorumunu yaptı.


PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifiİbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi
Demi Lovato hızla kilo alıyorDemi Lovato hızla kilo alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe saltbae kadına şiddet ahmet kural

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
baş tacısın reisss...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren Hindistan’a takipsizlik kararı

Ceren Hindistan’a takipsizlik kararı

Demi Rose partiden partiye koşuyor

Demi Rose partiden partiye koşuyor

Aydemir Akbaş: Kazandığım paraları afiyetle yedim

Aydemir Akbaş: Kazandığım paraları afiyetle yedim

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Demi Lovato hızla kilo alıyor

Demi Lovato hızla kilo alıyor

Berkay koruma ile dolaşıyor!

Berkay koruma ile dolaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.