Nusret Gökçe'den, 'kadına şiddete hayır' videosu

Kendine özgü hareketiyle milyonlarca kişi tarafından takip edilen sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla kadına şiddete tepki gösterdi.

'AHMET KURAL'A İYİ GÖNDERME OLMUŞ'

Instagram hesabından bir video paylaşan Nusret Gökçe, paylaşıma "Kadına şiddete hayır!" notunu ekledi. Nusret Gökçe'nin videosu kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

"AHMET KURAL'A İYİ GÖNDERME OLMUŞ"

Nusret Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Nusret Gökçe adamsın, seviyoruz seni" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ahmet Kural'a iyi gönderme olmuş. Tebrik ederim." yorumunu yaptı.



