Nusret Gökçe'den Sevgililer Günü paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, Sevgililer Günü paylaşımıyla sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Instagram'da 42 milyondan fazla takipçisi olan Nusret, işletmesine ait tesiste dana ile verdiği pozla 'Sevgililer Günü'nü kutladı.

Nusret, paylaşımına; "Biz biraz erken kutladık" notunu düştü. Nusret Gökçe'nin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Sonrasında Nusret Gökçe’nin birçok kullanıcı tarafından tepki alan paylaşımı kaldırdığı görüldü.

