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Nusret Gökçe'den Sevgililer Günü paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

13.02.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabından Sevgililer Günü paylaşımı yaptı. Dana ile verdiği pozunu paylaşan Nusret, gelen tepkiler üzerine ise paylaşımını sildi.

Nusret Gökçe'den Sevgililer Günü paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, Sevgililer Günü paylaşımıyla sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Instagram'da 42 milyondan fazla takipçisi olan Nusret, işletmesine ait tesiste dana ile verdiği pozla 'Sevgililer Günü'nü kutladı.

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Nusret, paylaşımına; "Biz biraz erken kutladık" notunu düştü. Nusret Gökçe'nin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Sonrasında Nusret Gökçe’nin birçok kullanıcı tarafından tepki alan paylaşımı kaldırdığı görüldü.

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Sevgililer Günü Nusret Gökçe
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