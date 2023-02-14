Nusret Gökçe deprem felaketi için kolları sıvadı! 'Kişi sayısı limitsiz'

Afet bölgesindeki depremzedelere yemek bağışı yapan Nusret Gökçe, kaynayan kazanları paylaşarak 'Kişi sayısı limitsiz' dedi.

Nusret Gökçe, 50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından afet bölgesindeki mutfağını paylaştı.

''Çok şükür kazanlarımız kaynıyor'' diyen Nusret Gökçe, yemekleri kendi adının yazdığı tırlarda dağıttı.

Nusret Gökçe'ye ''Yaptığınız yardımlardan dolayı Allah razı olsun'' ve ''Desteğin için teşekkürler'' gibi yorumlar yapıldı. Bazı takipçileri ise Gökçe'nin yardımlarını kendi elleriyle dağıtması gerektiğini savundu.



