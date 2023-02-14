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Nusret Gökçe deprem felaketi için kolları sıvadı! 'Kişi sayısı limitsiz'

14.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, Türkiye'nin 10 ilinde binlerce can alan deprem faciası sonrası ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Nusret Gökçe, depremzedelere yemek yardımı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Nusret Gökçe deprem felaketi için kolları sıvadı! 'Kişi sayısı limitsiz'

Afet bölgesindeki depremzedelere yemek bağışı yapan Nusret Gökçe, kaynayan kazanları paylaşarak 'Kişi sayısı limitsiz' dedi.

Nusret Gökçe, 50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından afet bölgesindeki mutfağını paylaştı.

Nusret Gökçe deprem felaketi için kolları sıvadı! Kazan kazan yemekleri...

''Çok şükür kazanlarımız kaynıyor'' diyen Nusret Gökçe, yemekleri kendi adının yazdığı tırlarda dağıttı.

Nusret Gökçe deprem felaketi için kolları sıvadı! Kazan kazan yemekleri...

Nusret Gökçe'ye ''Yaptığınız yardımlardan dolayı Allah razı olsun'' ve ''Desteğin için teşekkürler'' gibi yorumlar yapıldı. Bazı takipçileri ise Gökçe'nin yardımlarını kendi elleriyle dağıtması gerektiğini savundu.

Nusret Gökçe deprem felaketi için kolları sıvadı! Kazan kazan yemekleri...

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