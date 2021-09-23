Nusret Gökçe, Londra'da yeni restoranını çıraklık fotoğrafıyla duyurdu!

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda İspanya İbiza'daki yeni restoranını duyurmuştu.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret, kasap çırağıyken çekilen bir fotoğrafıyla yeni yatırımını duyurdu.Nusret bu defa Londra'nın merkezinde lüks bir restoran daha açıyor.

Nusret paylaşımına "Lütfen yarınki Londra açılışı için bana iyi şanslar deyin" notunu yazdı.



Ünlü işletmeci Londra'daki restoranın fotoğrafını ise "Çok uzun zamandır bekliyordum ama sonunda hayalim çok yakında açılıyor" notuyla paylaştı.





