MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nusret Gökçe "Nereden geldiğini unutma" notuyla paylaştı

Nusret Gökçe "Nereden geldiğini unutma" notuyla paylaştı

20.04.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabından Erzurum'da doğduğu köyün görüntülerini paylaştı. Gökçe paylaşımına "Nereden geldiğini unutma" notunu yazdı.

Salt bae hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe paylaştığı videoyla dikkat çekti. Instagram'da 34 milyondan fazla takipçisi bulunan Nusret, Erzurum'da doğduğu köyün görüntülerini paylaştı.

Doğduğu topraklara ait video paylaşımında Ramazan ayını tebrik eden Nusret, gönderisine şu notu düştü:

"Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı."

Nusret'in paylaşımı kısa sürede 700 binden fazla izlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göz kamaştırdıSibel Can'ın kızı Melisa Ural göz kamaştırdı
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Nusret Gökçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Eşini katledip intihara kalkışmıştı! Avukatına attığı mesaj ortaya çıktı

Eşini katledip intihara kalkışmıştı! Avukatına attığı mesaj ortaya çıktı

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

10 yaş küçük kocasına aşkını haykırdı!

10 yaş küçük kocasına aşkını haykırdı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.