Nusret Gökçe "Nereden geldiğini unutma" notuyla paylaştı

Salt bae hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe paylaştığı videoyla dikkat çekti. Instagram'da 34 milyondan fazla takipçisi bulunan Nusret, Erzurum'da doğduğu köyün görüntülerini paylaştı.

Doğduğu topraklara ait video paylaşımında Ramazan ayını tebrik eden Nusret, gönderisine şu notu düştü:

"Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı."

Nusret'in paylaşımı kısa sürede 700 binden fazla izlendi.

