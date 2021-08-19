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Nusret Gökçe'nin çalışanları isyan etti! ABD'de dava açtılar

19.08.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, uluslararası basının manşetlerinde yer aldı. ABD'nin New York eyaletinde çalışan 5 kişi, haftada 72 saat çalıştırıldıkları gerekçesiyle Nusret'e dava açtı.

Nusret Gökçe'nin çalışanları isyan etti! ABD'de dava açtılar

Tuz serpme hareketiyle üne kavuşan Nusret Gökçe'ye çalışanları dava açtı. CNBC'nin haberine göre, 'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında tanınan işletmeci Nusret Gökçe'nin New York şubesinde çalışan 5 kişi, haftada 72 saat çalıştırılıp mesai ücreti ödenmediği gerekçesiyle Gökçe'yi şikayet etti.

Ersel Ok, Muhammet Yılmaz, Emre İşler, Eyyüp Yeniçeri ve İbrahim Geçit isimli çalışanların Nusr-Et et lokantası zincirinde 2018-2019 yılları arasında işe alınıp ABD'ye yerleşmelerinden önce Türkiye'de yaşadıkları, mutfakta ızgara bölümünde çalıştıkları belirtildi.

HAFTADA 70 SAATTEN FAZLA ÇALIŞTIRMIŞ

Dava Salı günü Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıldı. ‘Salt Bae’ lakaplı Nusret Gökçe'nin mesai ödememek için 5 çalışanı yönetici olarak sınıflandırdığı ve haftada 70 saat daha fazla çalıştırdıkları iddia edildi. Çalışanların haftada 40 saati aşan çalışma süresinde fazla mesai ücreti alma hakkına sahip olduğu belirtilen Adil Çalışma Standartları Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi. Kanuna göre fazla mesai ücretinin saatlik ücretin 1.5 katına eşit olmalıdır.

TUVALET TEMİZLETME GÖREVİ VERMİŞ

5 çalışanın Temmuz ayında Nusr'et'den ayrıldıkları ifade edildi. Gökçe'nin restoranda olduğu zamanlarda, dava açan 5 kişinin daha uzun saatler çalışmalarının yanı sıra, kendisi için özel yemekler pişirmelerini istediği de öne sürüldü.

Davada ayrıca yönetici pozisyonundaki kişilere çöpü çıkarmak, bulaşık yıkamak, davlumbaz temizlemek, tuvaletleri temizlemek gibi işlere yönlendirdiği de yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Amerika Nusret Gökçe
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