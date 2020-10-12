Nusret Gökçe'nin nasırlı elleri sosyal medyayı salladı

Meşhur tuz serpme hareketi ile adından söz ettiren ve kısa sürede şöhreti tüm dünyaya yayılan Nusret Gökçe'nin son paylaştığı videolarda ellerinin içindeki nasırlar dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle restoranı kapatılan Nusret, bu olaydan sonra kendini işine daha fazla vermeye başladı. Sabah erken saatlerde kalkan ve dükkanını açan Nusret, bu anlara ilişkin videoları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

30 milyona aşkın takipçi sayısıyla ve yaptığı her paylaşımıyla dikkat çeken Nusret'in ellerine görenler şaşırdı. Nasır tutmuş elleri ve uzun tırnaklarıyla gündem olan Nusret'in takipçileri bu durumu fazla ağırlık kaldırmasına bağladı.

