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Nusret Gökçe restoranındaki hesabı paylaştı! Tepkiler gecikmedi: İnsanlar açlıktan ölürken çok ayıp

18.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et tuzlama hareketi sayesinde tanınarak dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe sık sık restoranında ödenen hesaplarla gündeme geliyor. Nusret son olarak kendisi bir hesabı paylaşarak dikkat çekti. Nusret'in paylaştığı hesabı görenler "Bunu paylaşman çok duyarsız" tepkisinden bulundu.

Nusret Gökçe restoranındaki hesabı paylaştı! Tepkiler gecikmedi: İnsanlar açlıktan ölürken çok ayıp

Nusret Gökçe sık sık restoranındaki fiyatlarla gündeme geliyor. Nusrete geçtiğimiz yıl dünya basınında da restoranda gelen hesabın fotoğrafları paylaşılarak tepki çekmişti.
Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren Nusret Gökçe sosyal medya hesabından bir restoranında yer alan hesabı paylaştı.

JKLL

Uçuk rakamların yer aldığı hesabı "Kalite asla pahalı değildir" notuyla paylaşan Nusret'e tepki yağdı.

Ekran Alıntısı

NUSRET'E TEPKİ YAĞDI

Nusret'in paylaşımına "Umarım çalışanlarınıza orantılı bir şekilde iyi ödeme yaparsınız!", "Asla gelmeyeceğim bu görgüsüzlük", "İnsanlar açlıktan ölürken çok ayıp", "Gösteriş ve görgüsüzlük birlikte", "Midemi bulandırıyor!", "Bu çoğu insan için elverişsiz" yorumları yağdı.

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