Nusret'in son paylaşımı olay oldu!

Nusret Gökçe, iş hayatındaki başarısı kadar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.

İşte Nusret'in sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf:

'ET BENİM TUTKUM OLDU'

Nusret bir röportajında şunları söylemişti:

Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

