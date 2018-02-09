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Nusret'in son paylaşımı olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 09.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Nusret'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına yorum yağdı. Tuzlama hareketi tüm dünyada fenomen olan etçi Nusret 1998’de çekilen fotoğrafını 'İmkansız diye bir şey yoktur' notuyla paylaştı.

Nusret'in son paylaşımı olay oldu!

Nusret Gökçe, iş hayatındaki başarısı kadar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.

İşte Nusret'in sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf:

nusret

'ET BENİM TUTKUM OLDU'
Nusret bir röportajında şunları söylemişti:

Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu.

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nusret instagram

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