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Nusret kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında ve nereli?

23.12.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restoran işletmecisi Nusret'in Dünya Kupalı Finali'nin tamamlanmasının ardından sahaya inmesi ve futbolcularla fotoğraf çektirmesi dünya basınında çok konuşuldu. Bununla birlikte Nusret Gökçe'nin hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Nusret kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Nusret kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında ve nereli?

Tuzlama şekliyle 'Salt Bae' adıyla dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Dünya Kupası Finali'nin ardından gündemden düşmedi. Dünya Kupası kutlamasında Messi'yle fotoğraf çektirmeye çalışan Gökçe bir hayli konuşuldu. Peki Nusret kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Nusret kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında ve nereli?

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

9 Ağustos 1983 doğumlu Nusret Gökçe 39 yaşındadır. Türk kasap, şef ve restoran işletmecisidir. Dünyanın birçok bölgesinde restoranı bulunan Gökçe, sosyal medya üzerinden paylaştığı et videoları ve 'Salt Bae' denilen tuzlama stiliyle fenomenliği yakaldı ve dünya çapında şöhrete sahip oldu.

Nusret kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında ve nereli?

Babasının adı Faik, annesinin adı Fatma'dır. Özgür Gökçe, Uğur Gökçe, Erman Gökçe adında üç kardeşi bulunuyor.

Nusret kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında ve nereli?

Instagram'da 49,9 milyon takipçisi bulunuyor.

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