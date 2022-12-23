Tuzlama şekliyle 'Salt Bae' adıyla dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Dünya Kupası Finali'nin ardından gündemden düşmedi. Dünya Kupası kutlamasında Messi'yle fotoğraf çektirmeye çalışan Gökçe bir hayli konuşuldu. Peki Nusret kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

9 Ağustos 1983 doğumlu Nusret Gökçe 39 yaşındadır. Türk kasap, şef ve restoran işletmecisidir. Dünyanın birçok bölgesinde restoranı bulunan Gökçe, sosyal medya üzerinden paylaştığı et videoları ve 'Salt Bae' denilen tuzlama stiliyle fenomenliği yakaldı ve dünya çapında şöhrete sahip oldu.

Babasının adı Faik, annesinin adı Fatma'dır. Özgür Gökçe, Uğur Gökçe, Erman Gökçe adında üç kardeşi bulunuyor.

Instagram'da 49,9 milyon takipçisi bulunuyor.

