Nusret-Mehmet Öz yayınında bomba anlar! Nusret 'asemptomatik' diyemeyince...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Asemptomatik vakaları günlük koronavirüs tablosunu almıyoruz" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Bu açıklamadan sonra Nusret, Mehmet Öz'le canlı yayın yaptı ve, "Asemptomatik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu?" diye sormak istedi.

Ancak Nusret'in "asemptomatik" kelimesini bir türlü söyleyememesi üzerine Mehmet Öz'le aralarında ilginç dakikalar yaşandı.

Mehmet Öz, 'asemptomatik' kelimesini anlayamayınca Nusret'i kurtarmaya çalıştı ancak bir türlü başarılı olamadı. Nusret de defalarca kez tekrarlamasına rağmen 'asemptomatik' kelimesini söyleyemedi. O anlar sosyal medyaya da damga vurdu.

