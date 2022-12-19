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Nusret sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

19.12.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin-Fransa maçının öne çıkan isimlerinden biri de Angel di Maria idi. Gecede 2 golde emeği olan futbolcu Angel di Maria şampiyon olmanın mutluluğunu yaşarken sahada yanına Nusret geldi. Nusret'in kupayla ve futbolcuyla poz verip garip hareketlerde bulunması sosyal medyayı da salladı.

Nusret sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

Arjantin ve Fransa'nın karşılaştığı 2022 Dünya Kupası finaline Angel di Maria resmen tarih yazdı. Şampiyonluk yolunda Di Maria'nın yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Arjantin'de bu golün ardından dakikalar sonra Di Maria yine sahneye çıktı ve golü buldu. Gecenin önemli isimlerinden olan futbolcu şampiyonluk sevincini sahada kutlarken yanına Nusret Gökçe geldi.

Nusret, Katar'da neredeyse bütün Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirdi. Ancak paylaştığı bir video sosyal medyayı salladı.

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Dİ MARİA'NIN BAKIŞI GÖZLERDEN KAÇMADI

Angel di Maria'nın kupayla sevinç yaşadığı anlarda futbolcunun yanına gelen ce kupaya dokunan Nusret garip ağız hareketiyle "Wowww" dedi.

O anları paylaşan Nusret ve Angel di Maria'nın bakışı sosyal medyayı salladı. Paylaşımı görenler "Di Maria 'Bu adam da kim lan!' bakışı atmış", "Di Maria'nın bakış efsane", "Bu adamın sorunu ne?", "Ne alaka ya?" yorumlarında bulundu.


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Angel Di Maria nusret sosyal medya

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