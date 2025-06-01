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Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu! Kapının önünden zorla gönderildi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter’i tarihi bir skorla 5-0 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ünlü isim Nusret, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kutlama partisine gitmek için planlanan mekana geldi. Mekanın kapısındaki güvenlik güçleri Nusret'i içeri almayarak zorla gönderdi.

Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu! Kapının önünden zorla gönderildi
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Paris, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

KUPA SONRASI ŞAMPİYONLUK PARTİSİ

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Tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak isteyen Nusret, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

NUSRET KAPIDAN KOVULDU

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Güvenliğin kendisini içeriye almadığı anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. Sert bir şekilde Nusret, kapıdan kovularak mekanın içine alınmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Internazionale Paris Nusret Gökçe parti nusret şampiyonlar ligi
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