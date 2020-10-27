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  4. Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

27.10.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Meşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan ünlü kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı otelinin tanıtımında skandala imza attı. Duştan çıkıp yatağa atlayan Nusret'in bornozunun açıldığı ve iç çamaşırının olmadığı anlar sosyal medyada olay oldu.

Instagram hesabını aktif kullanan işletmeci ve kasap Nusret Gökçe, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni aldığı otelin tanıtımını yaptığı paylaşımında duştan çıkıp yatağa atlarken görülen Nusret'in yatakta zıplarken bornozunun açıldığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

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Her paylaşımıyla gündeme gelen Nusret'in bu hareketinin bilinçli olup olmadığı merak konusu oldu.

NUSRET KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir.

Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasp çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.

Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Arjantin'de kasapları ve restoranları gezen Nusret, sektör hakkında fikir edinmeyi başarmıştır.

Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, bu deneyimleri işine aktarmayı başarmıştır. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi ğişmiş et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden dünyaca ünlü restoran sahibi, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeyi kafasına koymuştur. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışmış ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlanmıştır.

Türkiye'ye yeniden döndüğünde bu kez işsiz olan Nusret, kendi iş yerini açmak için çabalarına başlamıştır. Kendisine eski bir arkadaşı olan Mithat Erdem'i melek yatırımcı olarak seçen genç girişimci, arkadaşıyla beraber ilk restoranın temelini atmıştır. Arkadaşından aldığı parayı 5-6 ay içerisinde geri ödeyen Nusret, borcunu ödedikten sonra yoluna bir süre tek devam etmiştir.

2009 yılına kadar tek olarak devam ettiği işletmesine, 2012 yılı itibariyle Doğuş Grubu ortak olmuştur. Eskiden 1800 TL maaşla çalıştığını, şu an ise 400 çalışan istihdam ettiğini belirten Nusret, yaptığı etleri yemek için yurtdışından özel jetleriyle müşterilerinin geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluk olduğunu ifade ediyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
allah seni kahretsin pis herif
millet kafayı yemiş kıyamet kopacak
bu adamı yüceltenler biraz olsun utanır inşallah. böyle ucuz insanların kıymet görmediği güzel günleri görürüz inşallah

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