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Nusret twerk yapan kadını kameraya alırken... Sevgilisi mekanı bastı olanlar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Nusret Gökçe'nin mekanın da twerk yapan kadın Nusret'in başına iş açtı. Kadın sevgilisini görünce kaçmaya başladı. Twerk yapan kadını kameraya alan Nusret Gökçe neye uğradığını şaşırdı.

Meşhur tuzlama hareketiyle adından söz ettiren ve dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

Pandemi sürecinde kapalı tutulan restoranlarının açılmasıyla yeniden büyük yoğunluk yaşayan Nusret, o restoranlarından birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi.

SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Siyahi kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken; restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi. Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı.

Küfürler savurarak içeriye giren ve kadının ardından giden adamı kimse durduramadı. Video burada noktalanırken, kadının ve sevgilisinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi. Twerk yapan kadını kameraya alan Nusret Gökçe ise neye uğradığını şaşırdı.

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