Nusret yeni restoranı Cipriani'yi açtı! Sanat, spor ve siyaset dünyasının ünlü isimleri açılışa katıldı

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, İtalyan restoran markası Cipriani’nin açılışını sahibi de olduğu Park Hyatt Maçka Palas’ta yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Açılışa Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli isim katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski futbolcu Arda Turan, şarkıcı Orhan Gencebay, Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi ve Eski Bakan Egemen Bağış, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo gibi Türkiye ve dünyadan birçok ünlü isim açılış töreninde yer aldı.

Açılış töreninde kullanılan havai fişek gösterisi sosyal medyada gündem oldu.



