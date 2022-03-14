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Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor!

14.03.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salt Bae (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel film oluyor. Türkiye'de de yayına hazırlanan Disney Plus için çekilecek olan belgeselin yönetmenliğini ise Amerikalı bir isim yapacak.

Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor!

Son döneme damga vuran Dilberay ve Bergen filmlerinin ardından, dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin hayatı da belgesel filme aktarılacak.

AMERİKALI YÖNETMEN ÇEKECEK

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ülkemiz pazarına hızlı bir giriş yapacak olan Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi bir Türk değil, ünlü bir Amerikalı yönetmen çekecek.

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38 yaşındaki Nusret Gökçe'nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi. Platformda ayrıca ülkemiz tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapacak.

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Nusret Gökçe
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