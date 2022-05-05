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Nwakaeme daha kupayı almadan bakın ne yaptı! Fenerbahçe sorusuna cevabı...

05.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşuluyordu. Trabzonsporlu bir taraftarın ‘Fener'e gitme, söz mü?' talebine jestleriyle cevap vermesi olay oldu. Fenerbahçe sözünü duyduktan sonra sadece gülümsemesi ve reddetmemesi transfer iddialarını güçlendirdi.

Nwakaeme daha kupayı almadan bakın ne yaptı! Fenerbahçe sorusuna cevabı...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Bordo-Mavililerle yeni kontrat konusunda hala anlaşamayan Anthony Nwakaeme'nin bir taraftarın talebine verdiği cevap dikkat çekti.

VERDİĞİ CEVAP TEPKİ ÇEKTİ

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Trabzonsporlu bir taraftar, Anthony Nwakaeme'ye 'Fener'e gitme, söz mü?' diye sordu. Anthony Nwakaeme'nin bu talebe jestleriyle cevap vermesi dikkat çekti. Fenerbahçe sözlerini duyduktan sonra gülümseyerek ağzını bile açmayan tecrübeli oyuncunun tavırları bordo-mavili taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

11 GOL 11 ASİST

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Bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan yıldız oyuncu çıktığı 27 maçta 11 gol, 10 asist üreterek 21 gole direkt katkı sağladı. Trabzonsporlu taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Nwakaeme'nin daha kupayı bile kaldırmadan transfer iddiaları ile adı geçmesi sabırları taşırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Git git gitte kaybol fenerde
Gelmesin zaten gelmiş 34 yaşına. Gerçi FB yönetiminin kafası çalışmaz pek. Sosa ve Novak gibi bunu da alırlar. Ondan sonraki sene başlarından atmak için milyon euroları cebine doldururlar
Yaşlı 30 yaş üstü oyuncu istemiyoruz. Fenerbahçe yaşlı oyuncu çöplüğü değildir. Trabzon dan gelen Sosa ve Novak tan ne hayır gördünüz Bundan göreceksiniz

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