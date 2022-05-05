Nwakaeme daha kupayı almadan bakın ne yaptı! Fenerbahçe sorusuna cevabı...

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Bordo-Mavililerle yeni kontrat konusunda hala anlaşamayan Anthony Nwakaeme'nin bir taraftarın talebine verdiği cevap dikkat çekti.

VERDİĞİ CEVAP TEPKİ ÇEKTİ

Trabzonsporlu bir taraftar, Anthony Nwakaeme'ye 'Fener'e gitme, söz mü?' diye sordu. Anthony Nwakaeme'nin bu talebe jestleriyle cevap vermesi dikkat çekti. Fenerbahçe sözlerini duyduktan sonra gülümseyerek ağzını bile açmayan tecrübeli oyuncunun tavırları bordo-mavili taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

11 GOL 11 ASİST

Bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan yıldız oyuncu çıktığı 27 maçta 11 gol, 10 asist üreterek 21 gole direkt katkı sağladı. Trabzonsporlu taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Nwakaeme'nin daha kupayı bile kaldırmadan transfer iddiaları ile adı geçmesi sabırları taşırdı.



