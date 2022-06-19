Nwakaeme'nin Menajerinden Fenerbahçe sözleri!

Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifin kabul etmeyen ve takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin menajeri gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İÇİN NWAKAEME ARTIK İMKANSIZ"

61 saat sitesinin derlediği habere göre; transferde adı Fenerbahçe, Beşiktaş, Hull City gibi takımlar ile anılan 33 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Ertem Şener, Nwakaeme’nin menajerinin açıklamalarını futbolseverler ile paylaştı. Nwakaeme’nin menajeri Deniz Türker’in, ‘’Fenerbahçe iddiaları saçmalık. Fenerbahçe, Bruma’yı transfer etti. Fenerbahçe için Nwakaeme artık imkansız. Nwakaeme profesyonel bir futbolcu ve Türkiye’yi seviyor. Tabii teklif gelirse değerlendiririz ve Türkiye’de başka bir takımda forma giyebilir’’ ifadelerini kullandığını belirtti.

