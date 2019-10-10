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Nznozi'den transfer iddialarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin Türkiye'de mutsuz olduğu ve yeniden İtalya'ya dönmek istediği iddia edilmişti. Nzonzi, hakkında çıkan transfer haberlerine yanıt verdi.

Nznozi'den transfer iddialarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyorum

Geçtiğimiz gün İtalyan basınından Tuttosport, Torino'nun Nzonzi'ye talip olduğunu ve devre arasında transfer teklifi yapmaya hazırlandığını yazmıştı. Haberde tecrübeli futbolcunun da Türkiye'de aradığını bulamadığı ve İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürülmüştü.

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Söz konusu iddialara yanıt veren Nzonzi, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Ben Galatasaray'da mutluyum. Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Steven N'Zonzi

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