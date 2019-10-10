Nznozi'den transfer iddialarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyorum

Geçtiğimiz gün İtalyan basınından Tuttosport, Torino'nun Nzonzi'ye talip olduğunu ve devre arasında transfer teklifi yapmaya hazırlandığını yazmıştı. Haberde tecrübeli futbolcunun da Türkiye'de aradığını bulamadığı ve İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürülmüştü.

NZONZI'DEN STOKE CITY FORMASIYLA MÜTHİŞ GOL

Söz konusu iddialara yanıt veren Nzonzi, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Ben Galatasaray'da mutluyum. Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın" dedi.

