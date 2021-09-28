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Nzonzi'nin yeni adresi Katar oldu

28.09.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine gitti.

Nzonzi'nin yeni adresi Katar oldu

Sevilla ve Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu.

Son olarak Roma'da forma giyen 32 yaşındaki Fransız oyuncu, bedelsiz olarak Katar ekibine katıldı.

Laurent Blanc'ın menajerliğini üstlendiği Al Rayyan geçtiğimiz günlerde James Rodriguez'i kadrosuna katmıştı.

Steven Nzonzi, 2019-20 sezonunda Galatasaray'a Roma'dan kiralık olarak gelmiş, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Fransız orta saha oyuncusu bu fesihten sonra ülkesinin Rennes takımına transfer oldu.

Nzonzi, sarı-kırmızılılarda 15 maçta forma giymişti.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Roma
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