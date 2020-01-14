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  4. Nzonzi'yi West Ham, Everton, Celta Vigo ve Lyon'dan sonra Aston Villa da istiyor

Nzonzi'yi West Ham, Everton, Celta Vigo ve Lyon'dan sonra Aston Villa da istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Aston Villa, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Steven Nzonzi ile ilgileniyor. Nzonzi'yi Aston Villa dışında West Ham, Everton, Celta Vigo ve Lyon da istiyor.

Nzonzi'yi West Ham, Everton, Celta Vigo ve Lyon'dan sonra Aston Villa da istiyor

Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için Aston Villa devreye girdi.

The Mirror'da yer alan habere göre; Transferde hareket alanı dar olan Aston Villa, 37 yaşındaki kaleci Pepe Reina'nın kiralanmasının ardından şimdi de Steven Nzonzi'yi kiralamak için Roma ile temasa geçti.

G.SARAY İLE ROMA'NIN ANLAŞMASINI BEKLİYORLAR

Nzonzi için Galatasaray ile Roma'nın ayrılık konusunda anlaşması sonrası Aston Villa, İtalyan kulübüne resmi teklifini de iletecek. Kariyerinde 195 Premier Lig maçı olan Steven Nzonzi, bu sezon Galatasaray'da 15 resmi maça çıktı.

İLGİLENEN DÖRT KULÜP DAHA VAR

Mirror'ın Aston Villa'nin teklif yaptığı haberi öncesi Fransız Telefoot, Steven Nzonzi ile West Ham, Everton ve Celta Vigo'nun ilgilendiği, Olimpik Lyon'un da oyuncunun durumuyla ilgili yakından ilgilendiği belirtildi. Nzonzi'nin yüksek maaşının yüksek vergi yasalarına tabi olan Olimpik Lyon'u zorladığı notu da düşüldü.

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Steven N'Zonzi west ham united everton celta vigo lyon Aston Villa

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