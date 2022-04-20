O an kimse fark etmedi! Gerçek ortaya sonradan çıktı...

Son dakika haberleri: Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle tüm dünya saldırıları kınarken, futbol camiası da saldırının son bulması için harekete geçti. Ukrayna takımları, ülkelerindeki savaşın son bulması için bir futbol turu düzenledi ve maçlara çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu turun içinde yer aldı. Fenerbahçe'nin Shakhtar'ı ağırladığı maçtaki detay dikkatleri çekti.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i Nef Stadyumu'nda konuk etmişti. Bugün de Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda bir diğer Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

'Barış için futbol' sloganıyla oynanan karşılaşmada tarihi bir an da yaşandı. Devre arasında Benfica altyapısından kadroya katılan Türk asıllı İsveçli genç yıldız adayı İsak Vural ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.

EN GENÇ OYUNCU OLDU

Böylece İsak, 15 yıl 10 ay 23 günle Sarı-Lacivertli tarihin A takımda forma giyen en genç oyuncusu oldu.

ARDA GÜLER'İN YERİNE

İsak Vural 75. dakikada alkışlar eşliğinde Türk futbolu ve Fenerbahçe camiasının büyük umutlar beslediği Arda Güler'in yerine oyuna dahil olmuştu.



