O anlar saniye saniye kayda geçti... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimli genel kurul öncesi seçim çalışmaları kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma gerçekleştirirken talihsiz bir kaza yaşadı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala, başkan adayları çalışmalarına devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç son olarak 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Vaatlerini sunarak üyelerden oy desteği isteyen Koç, konuşması sırasında korkutan bir an yaşandı.

BİR ANDA YERE DÜŞTÜ!

O anlar saniye saniye kayda geçti... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi 1

Ali Koç konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uc kısmına kadar gelince bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

O anlar saniye saniye kayda geçti... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi 2

Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, hemen ayağa kalkarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR...

