O anlar saniye saniye kayda geçti... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala, başkan adayları çalışmalarına devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç son olarak 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Vaatlerini sunarak üyelerden oy desteği isteyen Koç, konuşması sırasında korkutan bir an yaşandı.

BİR ANDA YERE DÜŞTÜ!

Ali Koç konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uc kısmına kadar gelince bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, hemen ayağa kalkarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR...