MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O artık milyarder! Kurucusu olduğu güzellik markası, oyunculuğu ve müzisyenliği sayesinde milyarderler listesine girdi

O artık milyarder! Kurucusu olduğu güzellik markası, oyunculuğu ve müzisyenliği sayesinde milyarderler listesine girdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.09.2024 18:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnstagram'ın en çok takipçisi olanlar sıralamasında kadın olarak 1. sırada yer alan Selena Gomez, kurucusu olduğu güzellik markası sayesinde milyarder oldu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez müzik ve yer aldığı projelerden aldığı ödülleri toplarken bir yandan da kurduğu marka ile yakından ilgileniyor. Selena, Yoğun tempoda 3 sektörde birden kendini gösterdi. Bununla da kalmadı servetiyle de adından söz ettirdi. 32 yaşındaki şarkıcı artık resmen milyarder statüsünde.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı.

images (2)

GÜZELLİK MARKASI ÇIKARDI

Şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu Rare Beauty adını taşıyan güzellik markasına borçlu. Gomez'in yaklaşık 5 yıl önce kurduğu markanın değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Markasının başarısı sayesinde Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar" listesine girdi.

LÜKS MARKALAR KAPISINDA

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık markasını tanıtan ve ürün kalitesiyle tüketicilerden tam not alan Gomez, ayrıca lüks moda markaları Louis Vuitton, Coach ve Puma ile reklam anlaşmalarına imza attı.

654ce375-e873-487d-bd2b-03353151f615

OYUNCULUĞA DEVAM EDİYOR

Gomez'in Emmy adaylığı kazandığı "Only Murders in the Building" dizisinden ise sezon başına 6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.
Selena Gomez "Only Murders in the Building" adlı dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.
Kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, tarihe geçti. Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu. Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) olmuştu. Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.

ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde "Emilia Perez" filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçmişti.
Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

79534060-52f9-49c6-8934-c131ae0895a8

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Selena Gomez cannes selena
En Çok Okunan Haberler
'Bir şey gördüm' diyerek açıkladı: 'Söylemem soruşturmaya büyük zarar verir'

'Bir şey gördüm' diyerek açıkladı: 'Söylemem soruşturmaya büyük zarar verir'

Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu: 21 kişiye gözaltı, aileden kişiler de var...

Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu: 21 kişiye gözaltı, aileden kişiler de var...

Narin'i kim öldürdü? Çarpıcı açıklamalar...

Narin'i kim öldürdü? Çarpıcı açıklamalar...

Hüda-Par'lı Turgut'tan çarpıcı ‘Narin’ açıklaması!

Hüda-Par'lı Turgut'tan çarpıcı ‘Narin’ açıklaması!

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

Kılıçlı yemin töreni sonrası TSK'da gündem yaratacak istifa

Kılıçlı yemin töreni sonrası TSK'da gündem yaratacak istifa

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.