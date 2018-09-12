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O bir güzellik iksiri! Bir bardak pirinç suyu içince bakın ne oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

Uzak Doğu kadınlarının en temel bakım ürünü pirinç suyunun vücudunuza da epey faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? Birçok derde deva olan pirinç suyunun faydalarını sizler için topladık, buyursunlar...

O bir güzellik iksiri! Bir bardak pirinç suyu içince bakın ne oluyor

Çaba göstermeden tek bir malzemenin suyuyla sağlığınıza sağlık katacaksınız. Üstelik çok para harcamanıza da gerek kalmayacak, böylelikle bütçenize de katkı sağlamış olacaksınız. Enerji vermesi ve kaızlığı gidermesiyle bilinen Asya tarifi asırlardır kullanılıyor.

Gelelim pirinç suyunun nasıl yapıldığına...

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Öyle elzem bir tarifi yok sevgili okur. Aslında yapımı çok basit. Dilerseniz pirinci suda bekletin dilerseniz de haşlayarak suya nişastasını vermeyi sağlayın. Ancak şu detayı da unutmayın; pirinç suyunu hazırladığınız o an kullanmalısınız. Bekletip sonra kullanma gibi bir şansınız yok.

İki şekilde elde edebileceğiniz pirinç suyunu dilerseniz haşlayarak yapın. Kaynama sırasında pirincin suya bıraktığı nişastada yararlı aminoasitler ve mineraller bulanacaktır.

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Suyumuzu hazırladık, sıra gelelim faydalarını anlatmaya

Cilt hücrelerinin sağlıklı olmasını sağlar çünkü pirinç suyu B vitamini açısından oldukça zengindir. B vitamini ise cilt hücrelerini yeniler.

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Daha önce adını duymamış olabilirsiniz ancak araştırdığınızda böyle bir şeyin var olduğunu göreceksiniz. Pirinç yufkasını kaynatarak konsantre bir B vitamini hazırlayabilirsiniz. Bu suyu içebilir ya da Çin'deki kadınların yaptığı gibi yüzünüze tonik olarak uygulayabilirsiniz. Cilt bakımının yanı sıra saç bakımı için de kullanabilirsiniz. Pirinçli su ile durulayacağınız saçlarınız olduğundan çok daha parlak görünecek. Üstelik şöyle bir bilgi paylaşmak istiyoruz sizlerle; Asyalı kadınların çoğunun saçı 90'lı yaşlara kadar beyazlamaz! Yani ne yapın ne edin şu pirinç suyu ile saçlarınızı durulayın :)

Sindirimi düzenleyerek kabızlığı önler

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İyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Kabızlığı önleyen lifler açısından zengindir. Günde 1 bardak tükettiğinizde sindiirm sistemini de yoluna koyar. Antioksidan bakımından güçlü olan pirinç suyu kanseri önler.

Sodyum içeriği düşük olduğu iin kilo kontrolüne hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır. Sıfır yağ içerir. Yüksek kan basıncını düşürür ve hipertansiyon problemi olanlar için uygun bir içecektir.

Pirinç suyu bebeklerdeki yüksek ateşi düşürmek için faydalıdır.

Aynı zamanda bebeklerin banyo suyuna bir miktar piirnç suyu ilave edebilirsiniz. Bebişlerin ciltlerinde oluşan döküntülere iyi gelebilir.

Şu ayrıntıya dikkat:

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Pirinç suyundan faydalanmak istiyorsanız esmer pirinci kullanmaya özen gösterin. Çünkü maksimum faydayı esmer pirinçten alabilirsiniz çünkü esmer pirinç beyaz pirince dönüştürülürken, içerdiği B vitamininin % 90 kadarını bu işlem sırasında kaybeder. Magnezyum, fosfor ve lif gibi diğer besin öğeleri de bu işlem sırasında önemli ölçüde azalır.


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