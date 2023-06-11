O da Arabistan yolcusu! 'Defol Neymar' demişlerdi, ayrılıyor... Dudak uçuklatan maaş

Fransa Ligue 1'de geride kalan on sezonda sekizinci kez şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarıya imza atan Paris Saint-Germain'de ayrılıklar devam ediyor. Fransız devi Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yollarını ayırması büyük ses getirirken bir ayrılık daha gündemde.

'DEFOL NEYMAR'

PSG taraftarı daha şubat ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyemeyen Neymar'a taraftarlar 'Defol buradan Neymar' diyerek öfkelerini dile getirirken, Brezilyalı yıldız için ayrılık iddiaları çokça konuşulmaya başlandı.

YILLIK 200 MİLYON EURO

İsmi birçok kulüp ile anılan Neymar için son olarak Suudi Arabistan iddiası gündemde. CBS Sports'un haberine göre yıldız oyuncu için Al Hilal bir teklifte bulundu. Haberde Al Hilal'in Neymar için yıllık 200 milyon Euro teklifte bulunduğunun altı çizildi.



