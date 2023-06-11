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O da Arabistan yolcusu! 'Defol Neymar' demişlerdi, ayrılıyor... Dudak uçuklatan maaş

11.06.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint-Germain'de sular durulmuyor. Fransız devinde Messi'nin ayrılığı gündeme bomba gibi düşerken bir diğer yıldız Neymar için de çok konuşulacak bir iddia gündemde. İşte detaylar...

O da Arabistan yolcusu! 'Defol Neymar' demişlerdi, ayrılıyor... Dudak uçuklatan maaş
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1'de geride kalan on sezonda sekizinci kez şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarıya imza atan Paris Saint-Germain'de ayrılıklar devam ediyor. Fransız devi Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yollarını ayırması büyük ses getirirken bir ayrılık daha gündemde.

'DEFOL NEYMAR'

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PSG taraftarı daha şubat ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyemeyen Neymar'a taraftarlar 'Defol buradan Neymar' diyerek öfkelerini dile getirirken, Brezilyalı yıldız için ayrılık iddiaları çokça konuşulmaya başlandı.

YILLIK 200 MİLYON EURO

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İsmi birçok kulüp ile anılan Neymar için son olarak Suudi Arabistan iddiası gündemde. CBS Sports'un haberine göre yıldız oyuncu için Al Hilal bir teklifte bulundu. Haberde Al Hilal'in Neymar için yıllık 200 milyon Euro teklifte bulunduğunun altı çizildi.


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transfer Neymar son dakika messi atan yıllık sezon

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