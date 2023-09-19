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O da nasıl yazılır? O da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.09.2023 16:27 | Son Güncelleme:
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Bir kelimenin birden fazla eş anlamlı karşılığının bulunduğu Türkçe, dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alır. Türkçede bir kelime aldığı eklerle daha farklı anlamlar kazanabilir. Cümle içindeki kullanımına göre değişen bu durumlar cümlenin bütününe bakarak tespit edilebilir. Bazı eklerin ve bağlaçların karıştırılması yazım yanlışlarına neden olabilir.

Türkçe, farklı ülkelere ait dillerden birçok kelimeyi dağarcığına kabul etmiştir. Bu kelimeler zaman içinde aldıkları eklerle ya da telaffuz biçimleri ile değişmiş, dönüşmüş ve Türkçeleşmiştir. Yazımında en çok hataya düşülen kelime türlerinden biri de bu yabancı kökenli kelimelerdir. Ayrıca farklı kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde kelimelerin yazımlarında ve bağlaç olan eklerin yazımlarında da sık olarak hataya düşülebilir. Hata yapılmaması için oluşturulan Türkçe yazım kurallarına uyulması önemlidir.

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O da nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) resmî internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük’e göre o, zamir ve sıfat türlerinde üç farklı tanımı olan bir kelimedir. Tekil üçüncü kişiyi, iki ya da daha fazla şeyden, daha öncelikli olarak söz hakkına sahip olanı ya da uzakta olan, hakkında konuşuluyor olan bir şeyi ya da kişiyi ifade etmek için kullanılabilir. O, bir ek aldığında kesme işareti kullanılmaz ve ek ile birlikte, bitişik olarak yazılır. Ancak onun sonuna bağlaç anlamındaki ki ya da de veya da getirilecekse doğru yazımı “o da” şeklinde olmalıdır. O da TDK (Türk Dil Kurumu) sitesinde de yer alan kurallara göre yazılmadığı takdirde yazım hatası yapılmış olur.

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O da ayrı mı yazılır?

/-da/ ve /-de/ eğer bir bağlaç olarak kullanılıyor ise daima ayrı yazılmalıdır. Aynı şekilde konuşurken de vurgu ile da bağlacını ayırabilmek mümkün olur. Bağlaç olan de ya da da kendinden önce olan bir kelimenin son ünlüsüne bağlı olmak üzere büyük ünlü uyumuna uygundur. Ayrı yazılır ve asla /d/ harfi yerine /t/ harfi kullanılamaz. "O da bitişik mi yazılır?" merak edilen konulardan birisidir. O da yazımı ve okunuşu ayrı olmalıdır. O da doğru yazılışı ayrı olmadığı takdirde yazım yanlışı yapılmış olur. Bu ifadenin bitişik yazılması doğru değildir. Aksi takdirde Türkçe yazım kurallarına uygun olmaz. Ayrıca de ve da bağlacını kendinden önce gelen kelimeden bir kesme işareti ile ayırmak da doğru olmaz. Örnek doğru kullanımlar:

  • Benim onu sevdiğim gibi o da beni seviyormuş.
  • O da mı bizimle gelecek?
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