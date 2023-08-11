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Varoluş nasıl yazılır? Varoluş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 03:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Farklı dillerden birçok kelimeyi kabul ederek zamanla Türkçeleştirmesi, eş anlamlı kelimelerin fazlalığı, farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde kelimeler bu zenginliğin sebepleri arasında yer alır. Ancak özellikle birleşik türde kelimelerle sık olarak yazım hatası yapılır. Bu tür kelimelerin doğru yazılabilmesi için Türkçe yazım kurallarına uyulması gerekir.

Türkçede birden fazla anlamı olan, farklı dillerden gelip zaman içinde söyleniş biçimleri ile ya da aldıkları eklerle Türkçeleşen ya da farklı anlamlardaki kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde birçok kelime vardır. Bu tür kelimeler yazımlarında en sık yanlışa düşülen kelimelerdir. Doğru yazım ya da doğru telaffuz için oluşturulmuş olan Türkçe yazım kurallarına uyulması önemlidir.

Varoluş nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) varoluş kelimesi için felsefe alanında kullanılan ve isim türünde tek bir tanım yapmıştır. Varoluş TDK (Türk Dil Kurumu) resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasındaki bu tanıma göre var olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime öz ve mevcudiyet kelimelerinin de karşıtıdır. Bir şeyin ne olduğu ya da nasıl olduğundan çok var olduğu olgusu ile ilgilenir. Felsefe alanında kullanılır ve oluş ile var kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır.

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Varoluş ayrı mı yazılır?

Farklı felsefi görüşlerde ayrı ayrı açıklanan varoluş kavramı, iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluştuğu için birleşik türde bir kelime olarak kabul edilir. Ancak iki kelime de bir araya geldiği zaman anlamını kaybettiği ve bir araya geldiklerinde bambaşka bir anlama karşılık geldiği için bitişik olarak yazılır. Varoluş kelimesinin ayrı olarak yazılması yazım yanlışı kabul edilmiştir. Türkçede birleşik türde bir kelimenin ya da fiilin ayrı ya da bitişik yazılması da bazı kurallara bağlıdır. Bu kurallara göre varoluş ayrı yazılmamalıdır.

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Varoluş bitişik mi yazılır?

Varoluş yazımı bitişik olması gereken kelimelerden biridir. Türkçe yazım kurallarına göre varoluş doğru yazılışı ayrı olamaz. Çünkü Türkçe krallarına göre ses düşmesine, anlam değişikliğine uğrayan kelimeler bir araya geldiğinde bitişik yazılmalıdır. Ayrıca etmek ya da olmak gibi yardımcı fiil kullanılarak üretilen birleşik türde kelimeler de genel olarak ayrı yazılır. Ancak yardımcı fiilin yanına geldiği ilk kelime anlam ya da ses değişikliğine uğramışsa bitişik yazılması doğru olur.

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