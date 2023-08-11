Türk Dili dergisi nasıl yazılır? Türk Dili dergisi büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe yazım kuralları, tüm kelimelerin ve ifadelerin doğru olarak yazılması ve telaffuz edilebilmesi için oluşturulmuştur. Bu kurallara uyulduğu sürece bir kelimenin söylenişinde ya da yazılışında hata yapılmaz. Yazımında en sık hata yapılan konulardan biri de dergi ya da gazete isimlerinin yazılışıdır. Yayın isimlerinin yazımı içinde bazı kurallar vardır ve bu kurallar belli bir mantık çerçevesinde oluşturulmuştur.

Türk Dili dergisi TDK’nin (Türk Dil Kurumunun) bir yayınıdır. Bu derginin ilk sayısı 1951 yılının Ekim ayında yayımlanmıştır. Türk Dili isimli dergi Türkçe dilinin en uzun soluklu ve aylık olarak çıkan dergisidir. İçeriğinde Türkçenin doğru şekilde kullanıldığı, çeviri, eleştiri, deneme, günlük, şiir gibi edebi eserler bulunur. Türk Dili isimli dergide yayımlanmak için gönderilen tüm eserler ya da yazılar için önemli bir kural daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmasıdır. Yayımlanması için dergiye gönderilen tüm eserler, eser sahibinin isminin yazılı olduğu ayrı Word belgeleri olarak gönderilmelidir.

Her kelime için olduğu gibi dergi isimlerini oluşturan kelimeler için de bazı yazım kuralları vardır. Türk Dili isimli dergi de bu kurallar doğrultusunda baş harfleri büyük olarak yazılması gereken bir özel isimdir.

Türk Dili dergisi küçük mü yazılır?

Türk Dili dergisi yazımı baş harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Özel bir isim olduğu için baş harflerinin küçük olması yazım hatası kabul edilir. Ancak Türk Dili dergisi yazılacaksa dergisi kelimesinin baş harfi küçük yazılmalıdır. Bu durumun nedeni özel isim olan dergi isminin Türk Dili olmasıdır. Türk Dili ifadesinden sonra gelen tüm kelimelerin baş harfi küçük olmalıdır. Bu kural sadece Türk Dili dergisi için değil tüm gazete dergi gibi yayım organları için geçerlidir.

Türk Dili dergisi büyük mü yazılır?

Türk Dili dergisi doğru yazılışı Türk Dil Kurumunun sitesinde de yer aldığı şekilde olmalıdır. Derginin ismi Türk Dili olduğu için cümle içinde sadece Türk Dili baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Özel bir isimden sonra gelen kelimeler ise küçük harflerle başlamalıdır. Dergi kelimesi küçük harf ile yazılır. Çünkü derginin ismi "Türk Dili Dergisi" değil "Türk Dili"dir. Bu nedenle dergi kelimesinin baş harfi küçük olur.



