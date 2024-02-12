O da rekor kıracak... Geldiği fiyatın tam 10 katı! Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Galatasaray'ın son haftalardaki performansıyla parmak ısırtan Barış Alper Yılmaz için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Oynadığı her mevkide takımına büyük bir katkı sağlayan ve dev kulüplerin dikkatini çeken yıldız oyuncunun bonservisinin belirlendiği öne sürüldü.

EN AZ 20 MİLYON EURO...

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için en az 20 milyon euro talep ediyor. Bu rakam Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer ettiği rakamın yaklaşık 10 katı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ankara Keçiörengücü'nün Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor.





