O da trendlere uydu! Neslihan Atagül'ün son paylaşımı hayranlarını çok güldürdü

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, efsane dizi "Yaprak Dökümü" ile tanınmaya başladığında henüz bir çocuk oyuncuydu. O dizide büyük bir deneyim kazanan oyuncu, proje bittikten sonra rotayı bambaşka bir yere kırdı. Başarılı yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun "Araf" filminde başrol oynayan Neslihan Atagül, dünyanın her yerinden ödüller topladı. Başarısını ispat ettikten sonra da yüzünü yine televizyona döndü. "Fatih Harbiye" ve "Kara Sevda" ile ekranda da bir yıldıza dönüşen oyuncu, son olarak bir başka star Engin Akyürek'le "Sefirin Kızı" dizisinde başrolü paylaştı. Ancak sağlık problemleri nedeniyle diziye erkenden veda etmek zorunda kaldı. Kimileri bunun bir bahane olduğunu söylese de, ünlü oyuncunun iyileşme süreci hala devam ediyor. Ama sanattan ve üretimden kopmayan Neslihan Atagül, bu süreçte hem kendi dergisi için çalıştı hem de ileride çekilecek bir Hollywood filmi için anlaştı. Böylece, dönüşünün uluslararası çapta ve muhteşem olacağını garantilemiş oldu.

O da trende uydu

Ara ara gelen yeni proje ve dergi haberleri dışında, hayranları Neslihan Atagül'ü sadece sosyal medyada görebiliyor. Genellikle evinde ya da çok sevdiği doğada vakit geçiren oyuncu, sık sık orman yürüyüşüne çıkıyor. Belli ki, evdeyken de sosyal medyayı çok sıkı takip ediyor.