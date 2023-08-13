O evi görenler bir daha bakıyor! Sarı kırmızı boyalı evde yaşayan taraftar, Galatasaray sevgisini çocuklarına da aşılıyor...

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sarı kırmızı boyalı evde yaşayan fanatik Galatasaray taraftarı 42 yaşındaki Metin Kayan, 5 çocuğuna da aynı sevgiyi aşılıyor.

Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan Kayan, AA muhabirine, 2019'da 2 katlı müstakil evinin dış cephesini sarı kırmızı renklerle boyadığını, giriş kapısına Galatasaray amblemi astığını söyledi.

"GALATASARAY SEVGİSİ BİZE KALAN BİR MİRAS"

Sarı kırmızı renklere olan bağlılığının babasından geldiğini kaydeden Kayan, "Galatasaray sevgisi bize babamızdan hatta dedelerimizden kalan bir miras. Çocukluktan gelen bir aşk, bir sevda. Maç günlerinde evimizde stadyum havası yaşanıyor. Çocuklarımla birlikte maçları izliyoruz. 5 çocuğuma da bu sevgiyi aşılıyorum." dedi.

"BABAM İSMİMİ METİN OLARAK DEĞİŞTİRDİ"

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunda mahallede yaşayan herkesin kendi evlerinde toplandığını anımsatan Kayan, şampiyonluğu havai fişeklerle ve şarkılarla kutladıklarını, kutlamanın çok güzel geçtiğini belirterek, "Babam, Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay'a olan sevgisinden dolayı başta Musa olan ismimi Metin olarak değiştirdi. En büyük hayalim İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta çocuklarımla birlikte maç izlemek." ifadelerini kullandı.

"BABAMLA STADYUMDA MAÇ İZLEMEK İSTİYORUM"

Kayan'ın 19 yaşındaki kızı Rozerin Kayan da babasının izinden gittiğini ifade ederek, "Çocukluğumdan beri Galatasaray aşığıyım. Takımı çok seviyorum. En büyük hayalim üniversiteyi kazanıp babamla beraber stadyumda maç izlemek." diye konuştu.

