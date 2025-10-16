SPOR

O haberi duyunca devreye girdiler! Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya...

Süper Lig’de zirve mücadelesi sürerken Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya geldi. Al-Hilal’le sözleşme yenilemeyen Sergej Milinkovic-Savic için Avrupa devlerinin yanı sıra iki ezeli rakibin de ocak ayında devreye gireceği iddia edildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken ezeli rakiplerden Galatasaray ile Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

RESMİ İMZA ATILMADI

İki dev kulüp 2023 yazında Al-Hilal’e transfer olan ve Suudi Arabistan macerası sona yaklaşan Sergej Milinkovic-Savic için devreye girdiği öne sürüldü.

Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal, yıldız orta saha ile menajeri Uros Jankovic aracılığıyla sözlü bir uzatma anlaşmasına vardı. Ancak taraflar henüz imzaları atmadı ve bu durum büyük kulüplerin dikkatini çekti.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

İtalyan basınından Corriere Dello Sport, Milinkovic-Savic’in belirsiz geleceğinin Avrupa devlerini harekete geçirdiğini duyurdu. 30 yaşındaki Sırp futbolcu için Juventus, Chelsea, Manchester City ve birçok kulübün devrede olduğu öne sürüldü. Habere göre Pep Guardiola’nın da oyuncuya hayran olduğu ve Kulüpler Dünya Kupası sırasında bunu kendisine bizzat söylediği iddia edildi.

EZELİ RAKİPLER DE İSTİYOR

İddialara göre Fenerbahçe ve Galatasaray da bu transfer yarışına dahil oldu. İki ezeli rakip, yıldız ismi orta sahalarına kazandırmak için ocak ayında girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

