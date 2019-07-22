O ilçedeki ilginç ağaçlar koruma altına alınıyor

Yeryüzünde tohumun toprakla buluştuğu ve hayvanların ilk evcilleştirildiği yer olarak bilinen Diyarbakır'ın Ergani İlçesi, ilginç meşe ağaçları ile de gündeme geldi.

Yürüyen ağaçları anımsattı

Ergani'ye bağlı Ortaçağ Köyü'nü ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, erozyon nedeniyle kökleri dışarı çıkan meşe ağaçlarını fotoğraflayarak, Yüzüklerin Efendisi filminde yürüyen ağaçları hatırlattı.

150 ağaç koruma altına alınacak

Mızraklı, Twitter hesabında, "Orta Çağ köyündeyiz. Buradaki meşe ağaçlarının görüntüsü Yüzüklerin Efendisi filmindeki yürüyen ağaçları anımsatmıyor mu? 150 meşe ağacının kökleri ne yazık ki erozyon nedeniyle dışarı çıkmış. Ağaçları korumaya alacağız" ifadelerini kullandı.



