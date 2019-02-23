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O Jogo: Fenerbahçe, teknik direktör Paulo Sousa ile ilgileniyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor. Portekiz basını Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ın yerine Paulo Sousa'yı getirmek istediğini yazdı.

O Jogo: Fenerbahçe, teknik direktör Paulo Sousa ile ilgileniyor

MYNET.COM | Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı. Portekiz'in O Jogo gazetesi ise flaş bir iddia ortaya atarak Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam Paulo Sousa ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde, Paulo Sousa'nın Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna yaklaştığı vurgulandı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle Süper Lig'de oynadığını 7 maçtan yalnızca 2 galibiyet çıkarırken, UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a elenmişti.

PAULO SOUSA KİMDİR?
Futbolculuk döneminde Benfica, Sporting Lizbon, Juventus, Borussia Dortmund ve Inter gibi birçok ünlü kulüpte forma giyen Portekizli Paulo Sousa, teknik direktörlük kariyerine ise 2008 yılında Queens Park Rangers'ta başladı.

Sousa daha sonra sırasıyla, Swansea City, Leicester City, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina ve Tianjin Quanjian takımlarını çalıştırmıştı.

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