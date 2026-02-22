O karar ortalığı karıştırmıştı! Atilla Karaoğlan'ı havalimanında yakaladılar: Golü neden iptal ettiniz?

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya daha istekli başladı ancak kritik bir VAR kararı maçın kırılma anı oldu.

GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 49. dakikasında Leroy Sane’nin kaydettiği golle öne geçtiğini düşünen Galatasaray’da sevinç kısa sürdü. Orta noktayı gösteren hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izledi. Yapılan incelemede, ofsayt pozisyonundaki Sacha Boey’in rakibinin geçişini engellediği gerekçesiyle gol iptal edildi.

HAVALİMANINDA YAKALADILAR

Karar, sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Galatasaray cephesi, müdahalenin gole etkisi konusunda ciddi tartışmalar yürüttü. Mücadele sonrası eleştirilerin odağındaki isim olan Karaoğlan, havalimanında görüntülendi.

"ÇEKİLİR MİSİN LÜTFEN?"

Sporcast kanalının iptal edilen gole ilişkin sorusuna Karaoğlan, "Konuşamıyoruz biliyorsunuz. Çekilir misin lütfen?" ifadelerini kullanarak yanıt verdi ve herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Bu sözler, tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.