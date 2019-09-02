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O kitaplar toplatıldı: Gerçek büyüler içeriyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

O kitaplar, “gerçek” büyüler içerdiği gerekçesiyle okul kütüphanesinden kaldırıldı. Papaz, yazarın tarif ettiği büyü ve lanetlerin gerçek olduğu ve okunduğunda “şeytani ruhları çağırma riski” barındığı uyarısında bulundu.

Tennessee’deki bir Katolik okulu, J.K. Rowling’in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter serisinin kitaplarını kütüphanesinden kaldırdı. Karar, okulun papazının Harry Potter romanlarındaki büyü tasvirini onaylamadığını söylemesinin ardından alındı. Papaz, yazarın tarif ettiği büyü ve lanetlerin gerçek olduğu ve okunduğunda “şeytani ruhları çağırma riski” barındığı uyarısında bulundu.

Aziz Dan Reehill, kararını Nashville’deki St. Edward Katolik Okulu öğrencilerinin ebeveynlerine bir e-posta ile açıkladı. Reehill açıklamasında, genç bir büyücünün Hogwarts’taki kariyerini ve Lord Voldemort’la karanlık güçlere karşı savaşını anlatan 7 kitaplık masalı yasaklamadan önce ABD ve Vatikan’daki şeytan çıkarıcılara danıştığını belirtti.

'ZEKİCE BİR ALDATMACA'

Aziz Reehill, görünüşe göre büyük bir ciddiyetle, “Bu kitaplar büyüyü hem iyi hem de kötü biçimde sunuyor; bu doğru değil ama aslında zekice bir aldatmaca. Kitaplarda kullanılan lanetler ve büyüler gerçek lanetler ve büyüler. Bir insan tarafından okunduğunda şeytani ruhları metni okuyan kişinin varlığına çağırma riski barındırıyor” diye yazdı.

Nashville Katolik Psikoposluğu’na bağlı okulların yöneticisi Rebecca Hammel, The Tennessean’a yaptığı açıklamada Aziz Reehill’in gerçekten de e-postayı gönderdiğini ve Katolik Kilisesi’nin Rowling’in çok satan serisi hakkında resmi bir pozisyonu olmadığından konuyla ilgili son sözün Reehill’e ait olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ BİR KÜTÜPHANE AÇILDI

Hammel, “Her papazın kendi cemaat okulu için bu gibi kararlar vermeye meşru yetkisi var. (...) Bu açıdan, yetkisi dahilinde hareket ediyor” dedi. Bu açıklamanın okul yönetimini kütüphane kataloğunu yeniden değerlendirmeye teşvik ettiğini belirten Hammel, okulun kısa süre önce öğrenciler için yeni bir kütüphane açtığını söyledi.

EBEVEYNLERİNİN İZNİYLE OKUYABİLİRLER

Hammel, “Bu süreçte ince eleyip sık dokuduklarını, kataloğa çeki düzen vermek ve dolaşımı geliştirmek umuduyla içeriğin bir kısmını ayıkladıklarını biliyorum” diye konuştu. Hammel ayrıca, okulun ebeveynlerinin izniyle Harry Potter okuyan öğrencileri engellemeyeceğini söyledi:

Sadece, bunun ya da bir başka kitabın çocukları için uygun olduğunu düşünen ebeveynlerin, oğullarına ve kızlarına okudukları içeriği inancımızın merceğinden anlamaları yolunda rehberlik edeceklerini umarız. (...) Okullarımızın kütüphanelerine koyduğumuz şeylerin öğrencilerin yaşına uygun materyaller olduğundan emin olmak dışında bu gibi seçimlerde gerçekten sansür uygulamıyoruz.

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