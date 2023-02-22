O Kız dizisi bu akşam var mı yok mu? O Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncuların yer aldığı O Kız dizisinin yeni bölümü 22 Şubat Çarşamba akşamı için araştırılıyor. O Kız dizisi, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle bir süre yayınlanmamıştı. Peki O Kız dizisi bu akşam var mı yok mu? O Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 22 Şubat Kanal D yayın akışı...
O Kız dizisi Kanal D'nin yayın akışında yer aldı. Böylelikle O Kız dizisi 22 Şubat akşamında 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Yargı
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken