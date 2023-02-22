O Kız dizisi bu akşam var mı yok mu? O Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncuların yer aldığı O Kız dizisinin yeni bölümü 22 Şubat Çarşamba akşamı için araştırılıyor. O Kız dizisi, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle bir süre yayınlanmamıştı. Peki O Kız dizisi bu akşam var mı yok mu? O Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 22 Şubat Kanal D yayın akışı...

O KIZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

O Kız dizisi Kanal D'nin yayın akışında yer aldı. Böylelikle O Kız dizisi 22 Şubat akşamında 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

22 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Yargı

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Camdaki Kız

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

