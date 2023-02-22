O Kız dizisi final mi yapıyor, ne zaman? O kız dizisi bitiyor mu?

O Kız dizisinin final yapıp yapmayacağı dizi severler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin yeni sezon yapımlarından biri olan O Kız'ın başrollerinde Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Sezin Akbaşoğulları gibi isimler yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Content House imzalı O Kız dizisinin final tarihi bir bölüm öne çekildi. Peki, O Kız dizisi ne zaman final yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Kanal D ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan O Kız dizisinin final kararı gündem oldu. Daha önce 25. bölümde final yapacağı iddia edilen O Kız dizisinin final tarihi bir bölüm öne çekilerek 24. bölümde final yapacağı öne sürüldü.
Dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapacağı tahmin ediliyor.
Dizinin 24. bölümü ile ekranlara veda edeceği öne sürülüyor. Buna göre 15 Mart Çarşamba akşamı O Kız dizisinin final yapması bekleniyor.