O Kız dizisi final mi yapıyor, ne zaman? O kız dizisi bitiyor mu?

O Kız dizisinin final yapıp yapmayacağı dizi severler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin yeni sezon yapımlarından biri olan O Kız'ın başrollerinde Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Sezin Akbaşoğulları gibi isimler yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Content House imzalı O Kız dizisinin final tarihi bir bölüm öne çekildi. Peki, O Kız dizisi ne zaman final yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

O KIZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan O Kız dizisinin final kararı gündem oldu. Daha önce 25. bölümde final yapacağı iddia edilen O Kız dizisinin final tarihi bir bölüm öne çekilerek 24. bölümde final yapacağı öne sürüldü.

Dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapacağı tahmin ediliyor.

O KIZ DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin 24. bölümü ile ekranlara veda edeceği öne sürülüyor. Buna göre 15 Mart Çarşamba akşamı O Kız dizisinin final yapması bekleniyor.



