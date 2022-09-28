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O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları nereli ve kaç yaşında?

28.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız'ın Sitare'si Sezin Akbaşoğulları 28 Eylül 2022 Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana gelecek dizi öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir'in hikayesinin işlendiği diziyi Sırma Yanık yazdı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Özhan Günhan oturuyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan O Kız dizisi izleyici ekran başına kilitledi. Peki, O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları nereli?

O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları nereli ve kaç yaşında?

O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Sezin Akbaşoğulları kimdir? İşte O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı ve biyografisi...

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O KIZ DİZİSİNİN SİTARE'Sİ SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981'de İzmir'de dünyaya geldi.

Sezin Akbaşoğulları lisede tiyatro ile oyunculuk hayatına başlamıştır.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Akbaşoğulları, birçok projede yer almıştır.

Oyuncunun ilk rol aldığı film Gülizar, ilk dizisi de Bizim Evin Halleri’dir.

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SEZİN AKBAŞOĞULLARI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sezin Akbaşoğulları 41 yaşında ve İzmirli'dir. Ünlü oyuncu Bizim Evin Halleri dizisinden sonra Bir Aşk Hikayesi, O... Çocukları, Kardelen, Kavşak, Yabancı, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Sevgili Komşum, Beyaz Gelincik, Eylül, Sır Gibi, Derdest, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen De Gitme, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ah Neriman, Racon Ailem İçin, Hatırla Gönül, Cesur ve Güzel, Fi, Ufak Tefek Cinayetler, Babamın Günahları, Ağlama Anne, Kırmızı Oda, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi birçok dizi ve filmde rol almıştır.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Sezin Akbaşoğulları'nın Instagram kullanıcı adı @sznakb'dir.

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