O kulübün başı derde girdi... Dört önemli oyuncusuna soruşturma! Ortalık karışacak

Maç sonrasında Atletico Madrid, UEFA'ya şikayette bulunmuş ve Real Madrid oyuncuları Antonio Rüdiger, Dani Ceballos, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un taraftarları tahrik ettiğini iddia etmişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu gelişmelerden sonra UEFA Real Madrid'in yıldız futbolcuları Antonio Rüdiger, Dani Ceballos, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

REAL MADRID TUR ATLAMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki iki Madrid temsilcisi Real Madrid ile Atletico Madrid eşleşmiş ve ilk maçı evinde Real Madrid 2-1 kazanmış, rövaşta ise 1-0'lık skorla Atletico Madrid gülmüştü. Penaltı atışları sonrasında ise Real Madrid, Atletico Madrid'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti.