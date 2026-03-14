O maçtan sonra kararını verdi! Galatasaray, Liverpool’un devini istiyor: Van Dijk bombası

Galatasaray’ın, Liverpool’un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Hollandalı stoper için sürpriz bir transfer planı yaptığı iddia edildi.

VAN DIJK BOMBASI!

Gazeteci Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray, Liverpool forması giyen yıldız stoperi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların savunma hattını güçlendirmek için dünya çapında bir isim üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLER...

Temsilcimiz Galatasaray Şmapiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool ile ilk maçı Rams Park'da oynamış ve karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. İkinci maç öncesi tur umutlarını yüksek tutan Galatasaray zorlu maça hazırlanıyor.

ATMOSFERE AŞIK OLDU!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, rövanş karşılaşmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

İyi bir maçı geride bıraktıklarını aktaran van Dijk, "İyi başladık. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atabilirdik ve atmalıydık. Sonuçta duran toptan gol yedik. Bu, sahada fark oluşturdu. Yine de Anfield'da oynanacak hala bir maç daha var. Önümüzdeki bu maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün sahada çok iyi bir atmosfer olduğunu kaydeden tecrübeli savunma oyuncusu, "Taraftarlar, takımını çok iyi destekledi. Özellikle başlangıçta buna ihtiyaçları vardı. Burada olmak güzeldi. Ne yazık ki kaybettik ama tur daha bitmedi. Haftaya çarşamba günü oynanacak maça hazır olmalıyız." şeklinde konuştu.

Avrupa basınında daha önce yer alan bazı haberlerde de Galatasaray’ın deneyimli savunmacıyı kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği öne sürülmüştü. İddialara göre teknik direktör Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda savunmaya liderlik edebilecek bir oyuncu istediği ve Van Dijk’ın bu doğrultuda değerlendirilen isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Liverpool’un kaptanı olan 33 yaşındaki Hollandalı savunmacı uzun yıllardır Avrupa futbolunun en iyi stoperleri arasında gösteriliyor. Ancak şu ana kadar kulüpler arasında resmi bir görüşme olduğuna dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Galatasaray’ın bu transfer için nasıl bir yol izleyeceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.