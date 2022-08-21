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  4. O nasıl gol öyle! Arsenal'da William Saliba'nın attığı gol İngiltere gündemine bomba gibi düştü

O nasıl gol öyle! Arsenal'da William Saliba'nın attığı gol İngiltere gündemine bomba gibi düştü

21.08.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti. Arsenal'in üçüncü golünü atan Saliba'nın harika vuruşu İngiltere gündemine ilk sıradan giriş yapmış durumda...

O nasıl gol öyle! Arsenal'da William Saliba'nın attığı gol İngiltere gündemine bomba gibi düştü
William Saliba

William Saliba

FRA Fransa
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
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İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

O NASIL GOL SALIBA! ORTALIĞI KASIP KAVURDU

William Saliba'nın attığı üçüncü gol İngiliz taraftarları tarafından manşetlere taşındı. Yaptığı harika vuruşla takımını 3-0 öne geçiren William Saliba'nın golü maçtan daha çok konuşuldu. Ayın golü olması için büyük bir avantaj sahibi olan bu gol şimdiden sosyal paylaşım platformlarında rekor beğeni aldı.

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(Görüntüler beIN SPORST'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
arsenal william saliba zinchenko
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