O nasıl gol öyle! Arsenal'da William Saliba'nın attığı gol İngiltere gündemine bomba gibi düştü

İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

O NASIL GOL SALIBA! ORTALIĞI KASIP KAVURDU

William Saliba'nın attığı üçüncü gol İngiliz taraftarları tarafından manşetlere taşındı. Yaptığı harika vuruşla takımını 3-0 öne geçiren William Saliba'nın golü maçtan daha çok konuşuldu. Ayın golü olması için büyük bir avantaj sahibi olan bu gol şimdiden sosyal paylaşım platformlarında rekor beğeni aldı.

(Görüntüler beIN SPORST'tan alınmıştır.)



