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Bu ne hal Arda! Fiziğiyle sosyal medyayı yıktı, tüm taraftarlar aynı çağrıyı yaptı

09.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildi. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan, maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun kilolu ve göbekli hali dikkat çekerken sosyal medyada bu duruma tepki yağdı. Turan'ın jübile vaktinin geldiğini düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşımlarıyla 34 yaşındaki futbolcuyu gündeme taşıdı.

Bu ne hal Arda! Fiziğiyle sosyal medyayı yıktı, tüm taraftarlar aynı çağrıyı yaptı
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 2. yarısının ilk haftasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılarda uzun süre sonra sahalara dönen Arda Turan'ın ise fiziği tartışma konusu oldu.

"FUTBOLU BIRAK"

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna dahil olan deneyimli futbolcunun oldukça kilo aldığı ve göbeğinin çıktığı görüldü. Bu duruma sosyal medyada isyan eden taraftarlar milli futbolcuya "Futbolu bırak" çağrısı yaptı.

ALAY KONUSU OLDU

Yapılan paylaşımların ardından Arda Turan'ın adı gündemin zirvesine yerleşirken, milli futbolcu taraftarlar arasında alay konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcılar Arda Turan'ın göbeğini 'ti'ye alan binlerce paylaşım yaptı. Öte yandan bazı taraftarlar milli futbolcuyu sahada efor sarf etmek yerine takım arkadaşlarına komut verdiği için eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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