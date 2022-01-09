Bu ne hal Arda! Fiziğiyle sosyal medyayı yıktı, tüm taraftarlar aynı çağrıyı yaptı

Süper Lig'in 2. yarısının ilk haftasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılarda uzun süre sonra sahalara dönen Arda Turan'ın ise fiziği tartışma konusu oldu.

"FUTBOLU BIRAK"

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna dahil olan deneyimli futbolcunun oldukça kilo aldığı ve göbeğinin çıktığı görüldü. Bu duruma sosyal medyada isyan eden taraftarlar milli futbolcuya "Futbolu bırak" çağrısı yaptı.

ALAY KONUSU OLDU

Yapılan paylaşımların ardından Arda Turan'ın adı gündemin zirvesine yerleşirken, milli futbolcu taraftarlar arasında alay konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcılar Arda Turan'ın göbeğini 'ti'ye alan binlerce paylaşım yaptı. Öte yandan bazı taraftarlar milli futbolcuyu sahada efor sarf etmek yerine takım arkadaşlarına komut verdiği için eleştirdi.



