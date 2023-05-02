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O Ses Rap'in jürileri Hadise ve Murda samimi pozlar verdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı

02.05.2023 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye Rap'in çekimleri başlamış durumda. Jüri üyelerinden Hadise ve Murda kameralar karşısına geçerek samimi pozlar verdi. İkilinin pozlarına takipçilerinden yorum yağdı.

O Ses Rap'in jürileri Hadise ve Murda samimi pozlar verdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı

O Ses Türkiye Ra'te Hadise, Eypio, Murda ve Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Çekimleri devam eden yarışmadan yeni kareler gelmeye devam ediyor.

SAMİMİ POZLAR

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi gibi O Ses Türkiye Rap jüri üyesi olan Murda ile samimi pozlar verdi.

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Hadise o pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

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İkilinin pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

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O yorumlardan bazıları ise şu şekilde;

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"Ama çok güzelsiniz", "Bitirim ikili", "Gülüşünün güzelliği", "Bayılıyorum ikinizin dostluğuna", Kral ve kraliçe", "Favori ikilim gelmiş"

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TV8 Eypio Hadise Murda Sefo mero o ses türkiye rap ses yarışması

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