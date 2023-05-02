O Ses Rap'in jürileri Hadise ve Murda samimi pozlar verdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı

O Ses Türkiye Ra'te Hadise, Eypio, Murda ve Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Çekimleri devam eden yarışmadan yeni kareler gelmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi gibi O Ses Türkiye Rap jüri üyesi olan Murda ile samimi pozlar verdi.
Hadise o pozlarını Instagram hesabında yayınladı.
İkilinin pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorumlar yağdı.
O yorumlardan bazıları ise şu şekilde;
"Ama çok güzelsiniz", "Bitirim ikili", "Gülüşünün güzelliği", "Bayılıyorum ikinizin dostluğuna", Kral ve kraliçe", "Favori ikilim gelmiş"