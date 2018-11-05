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O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 01:49 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde sahneye çıkan Barış ve Baran Solar kardeşler Girme Yola Sen türküsüyle jüriyi büyüledi. Jüri üyelerinin tamamını döndürmeyi başaran ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar'dan çok etkilenen Beyazıt Öztürk duygusal anlar yaşadı. Beyaz, 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi' dedi.

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 4 Kasım Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde, ikiz kardeş olan Barış ve Baran Solar, Girme Yola Sen türküsünü seslendirdi. Barış ve Baran Solar kardeşler jüri üyelerinin büyük beğenisini kazandı. Dört jüri üyesi de başarılı yarışmacıları kendi takımlarına katmak için çaba sarf etti.

Türkü hayranı olan Beyazıt Öztürk ise yarışmacılardan çok etkilendi. Yarışmaya katılma sebebim sizmişsiniz gibi" O Ses Türkiye sahnesine çıkan Barış & Baran Solar kardeşlerin performansı Beyazıt Öztürk duygusal anlar yaşadı. Barış ve Baran Solar da Beyaz'ı seçerek takımına katıldı.

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O Ses Türkiye sahnesine çıkan Barış & Baran Solar kardeşlerin müziğe başlama hikayeleri de jüri üyelerini çok etkiledi. Babalarını küçük yaşta kaybeden kardeşler, gitar ve bağlama çalmayı ise babalarının çalıştığı cezaevindeki mahkumların öğrettiğini anlattı.

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Barış ve Baran Solar Barış ve Baran Solar o ses türkiye o ses türkiye Acun Ilıcalı beyazıt öztürk

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