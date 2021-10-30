O Ses Türkiye'de Nuri Alço sürprizi! Ünlü oyuncu gören jüri şaşkına döndü

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin 30 Ekim Cumartesi ekrana gelen son bölümünde Nuri Alço sürprizi yaşandı.

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk’ün yaptığı O Ses Türkiye'de Kübra Saygın, “Emi” adlı şarkıyı seslendirdi.

KULİSTE NURİ ALÇO SÜRPRİZİ

Kübra Saygın sahnede performansını sergiledikten sonra ünlü sinema yıldızı Nuri Alço birden aile odasında belirdi. Kübra Saygın, usta sanatçı Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu'nun arkadaşı olduğunu söyledi.

Aile odasında Kübra Saygın’ın desteklemek için bekleyen Nuri Alço’nun ekrana geldiği anlar izleyenleri şaşırttı.

MURAT BOZ'U SEÇTİ

Performansıyla Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı. O Ses Türkiye’de ilk turu geçen Kübra Saygın, Murat Boz’u seçti.



